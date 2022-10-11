Дачникам в Карелии разрешат рубить лес для строительства домов, но вывезти его будет непросто

В парламенте Карелии обсуждается законопроект, разрешающий рубить лес для строительства и ремонта дачных домов, но свободные от аренды лесные угодья находятся в отдаленных районах республики.

Заготавливать лес для своих нужд дачники смогут, в основном, на севере.

Как сообщалось ранее, законопроект о внесении изменений в закон «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд» поддержал комитет по агропромышленной политике, природопользованию и экологии парламента республики.

Разъяснения по этому поводу в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» дала председатель комитета Марина Гуменникова.

По ее словам, основная часть лесосеки в Карелии находится в аренде, и свободных лесных угодий, которые можно выделить дачникам, осталось не много.

«Небольшие лесные угодья свободные, конечно же, есть в каждом районе, но в основном этот объем находится на севере нашей республики. Это кемские и лоухские лесничества… Мы будем продумывать правоприменительную практику, и если право есть, то органы исполнительной власти, как и парламент республики Карелия должны будут обеспечить реализацию этого права. Мы будем смотреть, какие лесные угодья у нас еще остались, и что можно определить в свободное пользование граждан для заготовки древесины для строительства, ремонта», — сказала депутат.