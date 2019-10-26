Дачники устроили очередную свалку в Лососинном (ФОТО)

Новая свалка бытового мусора появилась в местечке Лососинное в Прионежском районе.

В Лососинном, на повороте на Машезеро, дачники бросают мусор прямо у дороги. В результате образовалась свалка.

Ранее на своей странице в соцсети депутат Законодательного собрания Андрей Рогалевич разместил видео, на котором запечатлел свалки в лесном массиве в Лососинном. Он обнаружил в лесу сразу 12 валок со строительным мусором.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после публикации этой информации в СМИ.