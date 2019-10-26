Дачники устроили очередную свалку в Лососинном (ФОТО)

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Новая свалка бытового мусора появилась в местечке Лососинное в Прионежском районе.
В Лососинном, на повороте на Машезеро, дачники бросают мусор прямо у дороги. В результате образовалась свалка.
Ранее на своей странице в соцсети депутат Законодательного собрания Андрей Рогалевич разместил видео, на котором запечатлел свалки в лесном массиве в Лососинном. Он обнаружил в лесу сразу 12 валок со строительным мусором.
Карельская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после публикации этой информации в СМИ.
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