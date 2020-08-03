Дачники в Карелии два года платили за вывоз мусора, который на деле никто не убирал

Прокуратура Кондопожского района выявила факты неправомерного выставления счетов за вывоз твердых коммунальных отходов.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, региональный оператор "Автоспецтранс" не проконтролировал деятельность организации "УК Кондопожстрой", которая должна была вывозить мусор с садоводческих товариществ, а на деле этого не делала.

С 1 мая 2018 года по 30 июня 2020 года дачники платили за вывоз мусора, несмотря на то, что услуга не была оказана.

Регоператора обязали устранить нарушения.

В Единый расчетный центр республики было направлено поручение о снятии всех начислений по указанным садоводческим товариществам за период с 2018 года по истекший период 2020 года.