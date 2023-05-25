Дачный дом сгорел недалеко от Петрозаводска (ФОТО)

Огонь уничтожил дачный дом в деревне на берегу Онежского озера.

Вчера, 7 июня, пожарные выезжали по тревоге в деревню Ялгуба Прионежского района — там горел дачный дом. Об этом сообщили в ПЧ-75 Соломенное.

Сигнал о пожаре поступил в 20.35. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что деревянный дом на улице Центральной полностью охвачен пламенем.

Пожар был полностью ликвидирован к 23.43. В тушении принимали участие пожарно-спасательные подразделения Прионежского района ПЧ-75 микрорайона Соломенное и города Петрозаводска, всего 10 человек на 2 единицах техники.