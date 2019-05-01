Дачный дом сгорел в Карелии из-за неосторожного обращения с огнем

В Кондопожском районе спасатели ликвидировали пожар, вспыхнувший в дачном доме.

Как сообщает МЧС по Карелии, 30 апреля в 11 часов 16 минут пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска в составе 8 человек и 2 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в дачном доме по адресу: Кондопожский район, м. Лучевое-1, СОТ "Кристалл", ул. Зелёная, д. 113.

Борьба с огнем продолжалась два часа. В 13:13 пожар был ликвидирован.

В МЧС рассказали, что пострадавших в огне нет, однако здание значительно повреждено.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.