Дачу Сталина в Подмосковье продали менее чем за полмиллиарда рублей

С молотка ушла усадьба советского лидера недалеко от Москвы.

Комплекс усадьбы «Липки» в Подмосковье, на которой проживал Иосиф Сталин, был продан на торгах ДОМ.РФ за 403,5 млн рублей. Об этом говорится на портале госкомпании, на который ссылается ТАСС.

«Победителем аукциона стало общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг и право» — сообщается в протоколе электронного аукциона на портале ГИС Торги.

Зарегистрированная в Краснодарском крае компания стала единственным участником аукциона. Она получила в аренду 38 га земли и объекты недвижимости на 3,8 тыс. кв. м.

Усадьба «Липки» принадлежала в 1850-1880-х годах дяде режиссера Константина Станиславского — Александру Алексееву, затем фабриканту Альфреду Руперти. В начале 1930-х годов здание передали Управлению правительства СССР, и усадьба стала правительственной дачей. По данным ДОМ.РФ, Сталин на ней проживал в 1932–1934 годах. Сейчас усадебный дом заброшен.