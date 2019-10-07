Дагестанка с лицом Барби стала одной из самых успешных моделей страны

Девушку, снимавшуюся в клипах Егора Крида, называют одной из самых красивых россиянок.

В соцсетях блондинку называют одной из красивейших россиянок, пишет "Комсомольская правда".

Девушка родилась в Махачкале, но строгие нравы на родине не совсем устраивали "дагестанскую Барби". Поэтому она переехала в Северную Осетию, а затем и в Москву.

Уже в шестнадцать-семнадцать лет девушка стала не только звездой Instagram. Помимо тысяч восхищенных подписчиков, ее уникальную внешность заметили продюсеры Егора Крида. Девушка снялась в его клипе "Будильник" в роли официантки, ставшей избранницей певца.

С первой ролью к Мариан пришла настоящая слава: контракты от модельных агентств, роскошная жизнь в столице и десятки тысяч подписчиков в соцсетях. Девушка совершенно не стеснялась их радовать снимками, демонстрируя не только безупречное личико, но и идеальное тело.

Не удержало воспитание Мариан и от пластических операций – хоть сама девушка и не признается, но над формой ее носа, губами и овалом лица явно поработали хирурги.

В 2017 году девушка снова появилась в клипе Егора Крида. Мариан сыграла главную роль, снова став избранницей певца в видео на песню "Не могу".

Сейчас Мариан продолжает успешную карьеру модели, закрепив за собой титулы "русской Барби".