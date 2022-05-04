Дайверы отправятся на поиск пропавшего рыбака в заливе Ладоги в Карелии

В субботу дайверы начнут поиски 44-летнего мужчины в заливе Лункуланлахти в Питкярантском районе.

Как сообщается в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» Республики Карелия, 15 мая пройдут поиски в заливе Лункуланлахти у деревни острова Лункулансаари в Салминском сельском поселении в Питкярантском районе. Здесь пропал 44-летний Николай С.

Поисковики организуют сбор на месте поиска в 10.00. Координаты точки сбора: 61.349338, 31.760970

Для осмотра акватории в районе поиска требуются подводные охотники и дайверы со своим снаряжением.

Подробности для желающих принять участие в поиске здесь.

Ранее сообщалось, рыбак погиб в ледяном озере на севере Карелии в День Победы.