Дальний родственник обманул доверие пенсионерки в Карелии

В Кондопоге полицейские раскрыли кражу из гаража, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопоги обратилась 57-летняя горожанка, лишившаяся кондиционера стоимостью более 15 тысяч рублей. Неизвестный вынес его из гаражного бокса.

Сотрудники уголовного розыска не обнаружили следов взлома. Оказалось, к краже причастен 36-летний ранее судимый дальний родственник потерпевшей. У мужчины был дубликат ключей. Кондиционер кондопожанин продал, а деньги потратил.

В настоящее время против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «кража». Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.