Дальнобойщица из Карелии рассказала о своей работе

Дальнобойщица Елена ходит в рейсы по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Финляндия.

Корреспондент издания "КомменсантЪ" поговорил с дальнобойщицами со всей России. Среди них – жительница д. Деревянка.

Елена за рулем фуры уже четыре года.

"Мой молодой человек был дальнобойщиком. Посадил меня однажды за руль фуры – и все. Я влюбилась, я бредила большими машинами! Долго не решалась сесть за руль фуры. 20 лет работала производителем оконных блоков, но мечту стать дальнобойщицей не отпускала. Думала: возьмут или не возьмут? Я не считаю, что это совсем уж мужская работа, хоть мужчины и говорят, что тяжело за рулем по 9 часов в день. Но это от человека зависит. Если есть усидчивость и любишь дорогу, то все нормально...На прошлой работе мне специально дали самую плохую машину, несмотря на то что я девчонка, я каждый рейс ремонтировалась", – рассказывает дальнобойщица.



Однажды Елена попала в ДТП. Машина была перегружена и почти без тормозов.

"Она накатом пошла по льду, а надо было поворачивать. И я чувствую, что уже и в поворот не войду, и тормозить не успеваю. Съехала в кювет. Испугаться не успела даже", – вспоминает жительница Карелии.

Женщина призналась, что многие ее осуждают за такой образ жизни.