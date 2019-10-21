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Новости. Общество
13:25, 21 Октября 2019
фото: ©Коммерсантъ/Марианна Молокова

Дальнобойщица из Карелии рассказала о своей работе

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Дальнобойщица Елена ходит в рейсы по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Финляндия.

Корреспондент издания "КомменсантЪ" поговорил с дальнобойщицами со всей России. Среди них – жительница д. Деревянка. 

Елена за рулем фуры уже четыре года.

"Мой молодой человек был дальнобойщиком. Посадил меня однажды за руль фуры – и все. Я влюбилась, я бредила большими машинами! Долго не решалась сесть за руль фуры. 20 лет работала производителем оконных блоков, но мечту стать дальнобойщицей не отпускала. Думала: возьмут или не возьмут? Я не считаю, что это совсем уж мужская работа, хоть мужчины и говорят, что тяжело за рулем по 9 часов в день. Но это от человека зависит. Если есть усидчивость и любишь дорогу, то все нормально...На прошлой работе мне специально дали самую плохую машину, несмотря на то что я девчонка, я каждый рейс ремонтировалась", – рассказывает дальнобойщица.

Однажды Елена попала в ДТП. Машина была перегружена и почти без тормозов.

"Она накатом пошла по льду, а надо было поворачивать. И я чувствую, что уже и в поворот не войду, и тормозить не успеваю. Съехала в кювет. Испугаться не успела даже", – вспоминает жительница Карелии.

Женщина призналась, что многие ее осуждают за такой образ жизни. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2019-10-21 14:29:10
Хорошо бы еще кузнецами их обучить.
Observer
2019-10-21 14:11:56
Елена, +100 !
Удачи на дорогах !
stranger
2019-10-21 13:54:15
Вспоминаю Михаила Жванецкого героизм одних это - глупость, подлость, алчность других. Жить и работать честно в РФ - героизм.
Американец
2019-10-21 14:20:41
stranger, если твой кумир Жванецкий, то это ужасно
новый
2019-10-21 13:37:14
".. ашина была перегружена и почти без тормозов " У этой бабы в башке нет тормозов.
Leopol'd
2019-10-21 13:49:43
новый, зато наверняка есть у вас. Тормоз с головы до ног.))
кир
2019-10-21 13:35:00
Есть женщины в русских селеньях.(с)
Valentina Vonti
2019-10-21 13:33:27
Елена все профессии хороши ,если с душой и с любовью относишься к работе всё по плечу, желаю женского счастья и всегда попутного ветра .
Гость
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