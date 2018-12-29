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Новости. Общество
19:10, 29 Декабря 2018
фото: Instagram

Дана Борисова рассказала о смертном приговоре

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Российская телеведущая потеряла свой аккаунт в Instagram. Дана Борисова сравнила случившееся со смертным приговором.

Звезда рассказала, что ее профиль взломали хакеры после того, как она перешла по неизвестной ссылке. На странице ведущей стали появляться фотографии турецких мужчин. Вскоре Дана Борисова потеряла часть своих подписчиков: около семи тысяч пользователей отписались от ее аккаунта. Злоумышленники требуют, чтобы она заплатила им 500 долларов за восстановление страницы,  пишет издание "Дни.ру".

Произошедшее звезда сравнила со смертным приговором, ведь основной доход ей приносит реклама в Instagram. Кроме того, пользователи часто оказывали ей моральную поддержку в комментариях. Ведущая сообщила, что не будет подчиняться условиям мошенников, и ищет хакеров, которые помогут ей вернуть аккаунт. 

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