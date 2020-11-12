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Давят на психику, обклеивают подъезды: суды в Карелии разбираются с коллекторами-нарушителями

Новости. Общество
11:03, 13 Ноября 2020
фото: Сергей Михеев / Российская газета
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В Карелии служба судебных приставов сообщила о выявленных нарушениях со стороны коллекторских организаций в работе с должниками.

Карельские приставы за десять месяцев этого года составили 16 протоколов на коллекторов за нарушения закона о защите прав и интересов граждан в процессе взыскания просроченной задолженности. Об этом сообщили в УФССП по Карелии.

За этот период суды рассмотрели 18 протоколов, из них по 17 назначено наказание в виде штрафа, по одному получено предупреждение.

Как сообщают приставы, коллекторы давят на должников и унижают их.

"В ходе проверок установлено, что взаимодействие с должником и третьими лицами осуществлялось с оказанием психологического давления, с использованием выражений и совершением действий, унижающих честь и достоинство должника, и введением  его и третьих лиц  в заблуждение, несоблюдения условий осуществления отдельных способов взаимодействия с должником, в том числе периодичности непосредственного взаимодействия путем личных встреч, телефонных переговоров, направления сообщений, передаваемых по сетям электросвязи", - говорится в пресс-релизе судебных приставов.

Так, сотрудник ООО МКК "Финмолл" обклеил стены подъезда  должника листовками, которые содержали ложную и унижающую его информацию, порочили честь и достоинство, подрывали репутацию. Коллектор общался с сожительницей заявителя, не представился, пытался попасть в квартиру и требовал от третьего лица оплатить задолженность. По решению Петрозаводского горсуда компания "Финмолл" оштрафована на 22 тыс. рублей.

Представители компании ООО "МФК Лайм-Займ" ввели гражданина в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, хотя задолженность заявителя была погашена. Коллектор  не представился и начал общаться с заявителем в грубой форме, требовал погашения задолженности с оказанием психологического давления. В итоге компании судом был назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Сотрудник кредитного потребительского кооператива "Кондопога" в телефонных разговорах с гражданином не представлялся и ввел того в заблуждение по вопросу обращения в суд. В итоге решением Кондопожского горсуда кооператив получил штраф размере 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Карелии оштрафовал коллекторов за телефонные оскорбления должника.

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Комментарии

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Старичок
2020-11-13 11:18:22
Уж когда Обама назвал нашу страну бандитской!?! Чего сейчас то удивляемся?
Некоторые МФО, типа "Выручайки", по два раза в Пенсионный Фонд на одну и ту же сумму бумаги лепят,через мировых судей,как у моего знакомого пенса, и никто ничего не проверяет, просто и быстро. Человек взял шесть тысяч,налистали 26400, два раза по 13200, он узнал,когда в Пенсионный Фонд позвонил, сейчас в прокуратуру будет обращаться,я ему давно говорил что бурят, не верил, пол пенсии списывают...
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