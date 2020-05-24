Давняя "подруга" оставила жительницу Карелии без гроша

В полицию Олонецкого района с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерке в друзья в соцсети попросилась давняя знакомая.

"Подруга" вступила в диалог, поинтересовалась, как идут дела, и уточнила, слышала ли женщина о выгодном предложении банка. По ее информации, финансовое учреждение запустило акцию – всем, кто зарегистрируется, банк оплатит половину начислений за услуги ЖКХ или пополнит счет на пять тысяч рублей.

Женщина сообщила необходимые данные и лишилась 15 тысяч рублей.

Проводится проверка.

Ранее жители района Карелии лишились сбережений после общения с мошенниками.