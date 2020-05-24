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Давняя "подруга" оставила жительницу Карелии без гроша

Новости. Криминал
16:45, 25 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов
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В полицию Олонецкого района с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерке в друзья в соцсети попросилась давняя знакомая.

"Подруга" вступила в диалог, поинтересовалась, как идут дела, и уточнила, слышала ли женщина о выгодном предложении банка. По ее информации, финансовое учреждение запустило акцию – всем, кто зарегистрируется, банк оплатит половину начислений за услуги ЖКХ или пополнит счет на пять тысяч рублей.

Женщина сообщила необходимые данные и лишилась 15 тысяч рублей. 

Проводится проверка.

Ранее жители района Карелии лишились сбережений после общения с мошенниками.

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