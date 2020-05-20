Жители района Карелии лишились сбережений после общения с мошенниками

В полицию с заявлениями о мошенничестве обратились жители Суоярвского района, сообщили в МВД Карелии.
В одном случае 30-летняя жительница района, услышав по телефону информацию о том, что с ее счета пытаются снять деньги, моментально поверила звонящей и лишилась 70 тысяч рублей.
А 49-летняя горожанка перевела "сотрудникам банка" 7 тысяч рублей.
Полиция рекомендует жителям Карелии, неуверенно усвоившим правила финансовой безопасности, прекращать разговор с любыми абонентами, беспокоящими их по поводу сохранности средств.
Ранее пожилой петрозаводчанин потерял более 600 тысяч рублей после разговора с мошенником.
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