Жители района Карелии лишились сбережений после общения с мошенниками

В полицию с заявлениями о мошенничестве обратились жители Суоярвского района, сообщили в МВД Карелии.

В одном случае 30-летняя жительница района, услышав по телефону информацию о том, что с ее счета пытаются снять деньги, моментально поверила звонящей и лишилась 70 тысяч рублей.

А 49-летняя горожанка перевела "сотрудникам банка" 7 тысяч рублей.

Полиция рекомендует жителям Карелии, неуверенно усвоившим правила финансовой безопасности, прекращать разговор с любыми абонентами, беспокоящими их по поводу сохранности средств.

Ранее пожилой петрозаводчанин потерял более 600 тысяч рублей после разговора с мошенником.