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Жители района Карелии лишились сбережений после общения с мошенниками

Новости. Криминал
18:40, 20 Мая 2020
фото: © EPA/JUSTIN LANE
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В полицию с заявлениями о мошенничестве обратились жители Суоярвского района, сообщили в МВД Карелии.

В одном случае 30-летняя жительница района, услышав по телефону информацию о том, что с ее счета пытаются снять деньги, моментально поверила звонящей и лишилась 70 тысяч рублей.

А 49-летняя горожанка перевела "сотрудникам банка" 7 тысяч рублей.

Полиция рекомендует жителям Карелии, неуверенно усвоившим правила финансовой безопасности, прекращать разговор с любыми абонентами, беспокоящими их по поводу сохранности средств.

Ранее пожилой петрозаводчанин потерял более 600 тысяч рублей после разговора с мошенником.

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