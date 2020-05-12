Пожилой петрозаводчанин потерял более 600 тысяч рублей после разговора с мошенником

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 69-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионеру на днях позвонил некто и представился работником банка. Незнакомец сообщил об атаке мошенников.

Сотрудник лжебанка заставил пенсионера перевести 225 тысяч рублей на "безопасные ячейки" мобильного оператора и 394 тысячи рублей на чужой счет.

Обманутый горожанин обратился в полицию, заявил о краже 614 тысяч рублей и пояснил, что знал о телефонных мошенниках.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин добровольно перевел мошенникам около полумиллиона рублей.