Пожилой петрозаводчанин потерял более 600 тысяч рублей после разговора с мошенником

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 69-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.
Пенсионеру на днях позвонил некто и представился работником банка. Незнакомец сообщил об атаке мошенников.
Сотрудник лжебанка заставил пенсионера перевести 225 тысяч рублей на "безопасные ячейки" мобильного оператора и 394 тысячи рублей на чужой счет.
Обманутый горожанин обратился в полицию, заявил о краже 614 тысяч рублей и пояснил, что знал о телефонных мошенниках.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее петрозаводчанин добровольно перевел мошенникам около полумиллиона рублей.
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