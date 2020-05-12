Петрозаводчанин добровольно перевел мошенникам около полумиллиона рублей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 50-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанин получил входящий вызов с трехзначного номера. Его попросили незамедлительно "установить защиту" – перечислить деньги на чужие номера одного из крупных сотовых операторов.

Горожанин отправился к банкомату и перечислил 405 тысяч рублей неизвестным.

Спустя три дня он попытался перезвонить на те самые "безопасные номера". Они были выключены.

Мужчина понял, что его обманули.

Ранее жительница Карелии перевела мошенникам почти 3 млн рублей и на всякий случай обратилась в полицию.