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Новости. Политика
12:25, 30 Декабря 2018
фото: ТАСС/Станислав Красильников

"Даже если будет год свиньи, это не значит, что надо подкладывать поросенка"

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Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин готов помочь учителям Петрозаводска, у которых отобрали премии.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от КПРФ Олег Смолин заявил порталу "Политика Сегодня", что готов помочь петрозаводским педагогам, которых лишили премий.  

"Есть русская пословица: "Не давши слово - крепись, а давши - держись". Если они расписались за то, что им обещали, а потом им это не дали, это непорядок. Учителя люди грамотные. Я не думаю, что они будут что-то подписывать, не разобравшись. Если будет обращение в Госдуму, я готов этим вопросом заняться. А пока сожалею, что им испортили настроение накануне Нового года. Даже если будет год свиньи, это не значит, что надо подкладывать поросенка", - сказал "Политике Сегодня" Олег Смолин.

Напомним, педагоги школ Петрозаводска сообщили о своей готовности обратиться к Президенту Владимиру Путину и начать забастовку, так как их в декабре оставили без стимулирующих выплат, которые ранее были обещаны властями.

"В декабре нам обещали выдать стимулирующие выплаты за год, так как по майским указам президента нам должны были повысить зарплату. Но её не повысили, и в прошлом году в декабре нам выплатили какие-то стимулирующие, а в этом нам дали по 3 тысячи! Весь коллектив в возмущении, мы хотим писать письмо президенту или устраивать забастовку!", - сообщается в обращении педагогов.

"27 декабря в школу принесли официальное письмо о том, что стимулирующих выплат никому не будет! Ни садикам, ни школам. Хотя мы прекрасно знаем, что детские сады получили хорошие выплаты. Сегодня нас ознакомили со вторым письмом о том, что наша средняя зарплата составляет 31 тысячу, но это неправда! Многие в нашей школе не получают и 20 тысяч. Даже у тех, кто имеет огромную нагрузку нет и 25 тысяч. Я получаю 18 тысяч, имея ставку + классное руководство! Ещё в этом письме говорится о том, чтобы руководство провело с нами разъяснительную беседу, чтобы мы не возмущались! Но мы не можем не возмущаться! Мы и так зарабатываем копейки, а теперь нас вообще лишили даже стимулирующих выплат. Мы не хотим замалчивать эту ситуацию", - пишут учителя.

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