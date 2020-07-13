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Дебоширку, из-за которой пришлось посадить в Петрозаводске самолет, ждет уголовное наказание

Новости. Происшествия
13:43, 14 Июля 2020
фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова
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Подробности инцидента в аэропорту "Петрозаводск", где из-за курившей пассажирки сделал вынужденную посадку самолет, рассказали в транспортной полиции Северо-Запада.

Ранее сообщалось, что 13 июля в 21.10 в аэропорту Петрозаводска из-за курившей пассажирки совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту "Мурманск – Москва".

Для урегулирования ситуации потребовалась помощь транспортной полиции.

Так, в 21.30 13 июля воздушное судно совершило благополучную посадку в аэропорту "Петрозаводск", на борту которого находилось 174 пассажиров.

Полицейские установили, что 35-летняя пассажирка, жительница Мурманска, во время полета, находясь в туалетной кабине, дважды курила сигарету с табаком. На замечания членов экипажа не реагировала.

Правонарушительница была доставлена в дежурную часть Петрозаводского линейного отдела МВД на транспорте, где она обматерила стражей правопорядка и пыталась нанести удар сотруднику полиции.

В отношении дебоширки составлены административные протоколы за курение на борту самолета и за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Вместе с тем сотрудники транспортной полиции  направили в следственные органы материалы для возбуждения уголовного дела в отношении злоумышленницы за применение насилия в отношении представителя власти и оскорбления.

Кроме того, выяснено, что фигурантка ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное противоправное деяние и распитие алкогольной продукции в запрещенных местах.

После дозаправки самолет сообщением "Мурманск – Москва" в 22.52 вылетел из аэропорта Петрозаводск" к месту назначения.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции направлены запросы в авиакомпанию для предоставления информации об ущербе.

Видео задержания дебоширки здесь.

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Комментарии

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zanoza
2020-07-14 15:27:29
Прославила "дебоширка" наш межлдународный аэропорт, а то люди и не знали ,что в петрозаводске такой имеется.
Изя
2020-07-14 15:37:16
zanoza, надо главарю премию ей дать за рекламу мухосранска ))) :)
Серж
2020-07-14 15:04:50
Славу богу аэропорт кому то пригодился , хоть для экстренной посадки и то дело , не зря же международный .
новый
2020-07-14 14:52:12
Замечено, что больше всего курят бабенки, которые даже не хабалки, а которые считают себя интеллектуалами. В мэрии тоже много курящих - курят на заднем дворе возле Куусинена, а на Пушкинской так вообще через одну в арке с обоих сторон.
кир
2020-07-14 14:41:58
Как-то известная актриса Вележева бузила пьяная при посадке в самолет. Высадили и ни что ей не помогло.
новый
2020-07-14 13:56:17
Бабёнки в таком возрасте очень любят курить. Даже больше мужиков. Сто процентов из либерастной тусовки какая-нибудь блохерша.
Off
2020-07-14 13:45:27
Думаю ..она бросит курить. )
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