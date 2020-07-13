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Дебоширка, снятая с самолета в Петрозаводске, устроила скандал в полиции (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:08, 14 Июля 2020
фото: © кадр из видео
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Дебоширка, из-за которой пришлось посадить в Петрозаводске самолет, обматерила полицейских и оказала сопротивление - пришлось надеть наручники.

Транспортная полиция Северо-Запада опубликовала видео, как проходило задержание 35-летней пассажирки, устроившей дебош на борту самолета.

Ранее сообщалось, что 13 июля в 21.10 в аэропорту Петрозаводска из-за курившей пассажирки совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту "Мурманск – Москва".

Для урегулирования ситуации потребовалась помощь транспортной полиции.

Так, в 21.30 13 июля воздушное судно совершило благополучную посадку в аэропорту "Петрозаводск", на борту которого находилось 174 пассажиров.

Полицейские установили, что 35-летняя пассажирка, жительница Мурманска, во время полета, находясь в туалетной кабине, дважды курила сигарету с табаком. На замечания членов экипажа не реагировала.

Правонарушительница была доставлена в дежурную часть Петрозаводского линейного отдела МВД на транспорте, где она обматерила стражей правопорядка и пыталась нанести удар сотруднику полиции.

В отношении дебоширки составлены административные протоколы за курение на борту самолета и за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Вместе с тем сотрудники транспортной полиции  направили в следственные органы материалы для возбуждения уголовного дела в отношении злоумышленницы за применение насилия в отношении представителя власти и оскорбления.

Кроме того, выяснено, что фигурантка ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное противоправное деяние и распитие алкогольной продукции в запрещенных местах.

После дозаправки самолет сообщением "Мурманск – Москва" в 22.52 вылетел из аэропорта "Петрозаводск" к месту назначения.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции направлены запросы в авиакомпанию для предоставления информации об ущербе.

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Комментарии

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zanoza
2020-07-14 15:33:46
Докурилась!
Серж
2020-07-14 15:17:40
Не иначе единороска какая то видная . чинуша или депутат .
Off
2020-07-14 15:49:38
Серж, истинная петриотка ... Как то депутата единоросса Исаева ,точно также снимали с самолета . это заразное ..новокиры ..они как плесень поражают все слои населения )
новый
2020-07-14 15:12:07
Я же говорил, что эта щелупонь светская львица из либерастной тусовки.
Гость
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