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Дед Мороз пришел в дом престарелых и заразил коронавирусом 75 человек

Новости. Общество
23:30, 14 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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В бельгийском доме престарелых аниматор в костюме Синтерклааса — местного Деда Мороза — заразил COVID-19 постояльцев и сотрудников.

На мероприятии коммуне Мол присутствовали 150 жителей дома престарелых. Синтерклаас и его помощники — Черные Питы — были в масках, однако не соблюдали социальную дистанцию в два метра. Далеко не все гости праздника были в масках, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на издание Daily Mail.

После визита в дом престарелых аниматор-Синтерклаас заболел. Через три дня он получил положительный результат теста на COVID-19. После этого местные медицинские чиновники начали массовое тестирование жителей дома престарелых.

В результате COVID-19 выявили у 61 пациента и 14 сотрудников учреждения. Об их состоянии не сообщается, но известно, что как минимум одному больному пришлось пройти кислородную терапию.

Мэр Мола Вим Кайерс выразил соболезнования пациентам. Он отметил, что администрация дома престарелых заявляла о соблюдении во время мероприятия всех необходимых правил, однако фотографии участников доказывают обратное. Кайерс пообещал, что привлечет все возможные медицинские ресурсы для устранения кризиса в доме престарелых.

Один из ведущих вирусологов Бельгии Марк Ван Ранст из Лёвенского католического университета выразил сомнения в том, что аниматор мог заразить такое число людей. Он предположил, что причина случившегося в плохой вентиляции. Тем не менее вирусолог отметил, что визит Синтерклааса в дом престарелых во время пандемии — очень глупая идея.

В Бельгии самый высокий уровень смертности от коронавируса на миллион человек в мире. По последним данным, к 14 декабря в Бельгии выявлено 608,1 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего от COVID-19 погибли 18 тысячи жителей страны.

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