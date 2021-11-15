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Дед Мороз России приедет в Петрозаводск на поезде

Новости. Общество
16:27, 01 Января 2022
фото: rzd.ru

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В столицу Карелии 9 января из Великого Устюга прибудет «Поезд Деда Мороза».

празднично-оформленный поезд отправился в рейс 5 декабря из Великого Устюга. За 41 день он проследует более чем 30 городов и регионов России.

Согласно расписанию, в Петрозаводск поезд приедет девятого января.

«В каждом городе, где сделает остановку „Поезд Деда Мороза“, посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров.

Финиширует проект в канун Старого Нового года, 13 января, в Великом Устюге.

В поезде есть вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка с сувенирами.

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Комментарии

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кир
2022-01-01 18:04:30
Самобытные в противовес хотят своих морозцев выставить. :)
Гость
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