Дед Мороз России приедет в Петрозаводск на поезде

В столицу Карелии 9 января из Великого Устюга прибудет «Поезд Деда Мороза».

празднично-оформленный поезд отправился в рейс 5 декабря из Великого Устюга. За 41 день он проследует более чем 30 городов и регионов России.

Согласно расписанию, в Петрозаводск поезд приедет девятого января.

«В каждом городе, где сделает остановку „Поезд Деда Мороза“, посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров.

Финиширует проект в канун Старого Нового года, 13 января, в Великом Устюге.

В поезде есть вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка с сувенирами.