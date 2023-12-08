Деды Морозы борются за приз зрительских симпатий «Олонецких игр»

По просьбам жителей Олонецкого района администрацией было принято решение сделать еще одну номинацию фестиваля.

По просьбам жителей Олонецкого района администрацией было принято решение сделать еще одну номинацию XXI Зимнего фестиваля «Олонецкие игры Дедов Морозов» — «Приз зрительских симпатий». Приз получит Дед Мороз, получивший наибольшее число голосов.

В альбоме (Деды Морозы XXI Зимнего фестиваля «Олонецкие игры Дедов Морозов») собрали всех Дедов Морозов, принявших участие в фестивале.



Под этим постом в комментариях желающим проголосовать необходимо написать номер понравившегося Деда Мороза. Победитель номинации будет определен до 12 декабря 2023 года.



