Деды Морозы перекроют центр Олонца

В субботу, 2 декабря, из-за Олонецких игр Дедов Морозов ограничат движение на нескольких улицах райцентра.

2 декабря, с 08.00 до 21.00, на улицах Свирских Дивизий и 30-летия Победы частично ограничат движение машин, рассказали в соцсети местные власти.



Схема движения изменится из-за Олонецких игр Дедов Морозов.



Въезд на территорию праздника - по пропускам от организаций. Подробности по телефонам: 8 964-317-81-15, 8 964-317-81-20.



