Дефицит кадров в Карелии больше всего испытывают организации с низкими зарплатами

Лидером по росту числа вакансий в Карелии стала сфера образования.

Это следует из анализа рынка труда, проведенного сервисом по трудоустройству hh.ru.

Работодатели из числа образовательных учреждений в январе разместили на 25% больше новых вакансий, чем месяц назад. Чаще всего такие организации ищут психологов, преподавателей, методистов и лаборантов. Средняя зарплата, которую предлагают соискателям, составляет 27 469 рублей.

Кроме того, в январе есть повышенный спрос на специалистов в сфере страхования – там число вакансий увеличилось на 21%. Наиболее востребованы менеджеры, операторы и специалисты по страхованию. Средняя зарплата в этой сфере достигает 45 тыс. рублей.

На третьем месте по росту числа вакансий сфера топ-менеджмента. Спрос на руководителей разного уровня вырос за месяц на 18%. Им предлагают зарплаты, в среднем, на сумму 63 220 рублей.