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"Дело Дмитриева" направлено в Санкт-Петербург

Новости. Общество
13:11, 24 Декабря 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Третий кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит обоснованность обвинительного приговора известному исследователю сталинских репрессий из Карелии.

24 декабря в городском суде Петрозаводска должно было состояться очередное заседание по уголовному делу известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в детской порнографии и незаконном хранении оружия. Однако назначенное судебное заседание так и не началось.

Как сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, дело его подзащитного в полном объеме отправлено в Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Решение Верховного суда Карелии от 29 сентября нынешнего года обжаловал сам Юрий Дмитриев, и поэтому рассмотрение его дела в Петрозаводске пока приостановлено.

Напомним, в конце сентября Верховный суд Карелии приговорил Юрия Дмитриева к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери. Судья Верховного суда Алла Раць также отменила оправдательные решения городского суда Петрозаводска по ранее выдвинутым против Дмитриева обвинениям в детской порнографии и незаконном хранении оружия и направила уголовное дело исследователя сталинских репрессий на новое рассмотрение.

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по второму кругу.

   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-24 14:58:11
Суды самобытные ничего сами решить не могу. Зачем их содержать вместе с автономией?
Родька
2020-12-24 14:34:35
Мутно всё и ещё больше запутано теперь! Понятно ,что "детской порнографией" не прошло, с "оружием" тоже, двюа и международные организации просто так не будут прикрывать "педофила", ЕС может и визы в Европу прикрыть всем, кто участвует в деле,
а это полная задница для нашего люда,ведь весь смысл заработка здесь: чтобы потом в Инстаграме фотки выложить из за границы и "позлить соседей"....шучу, конечно....
zanoza
2020-12-24 13:15:28
Ну надо же какое сложное дело, однако.
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