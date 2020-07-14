Дело двух инструкторов о гибели детей на Сямозере вернули в суд Петрозаводска

Дело в отношении инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в оздоровительном лагере на Сямозере, где погибли дети, возвращено в петрозаводский городской суд.

Об этом РИА Новости сообщил адвока,т представляющий в суде интересы одного из фигурантов дела, Дмитрий Маслов.

"Дело поступило в городской суд Петрозаводска на пересмотр. В скором времени должна быть назначена дата заседания", - сообщил РИА Новости Маслов.

Напомним, в июне Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Петрозаводского горсуда в отношении инструкторов лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Павла Ильина и Валерия Круподерщикова и направил дело на новое рассмотрение.

Приговор Петрозаводского горсуда инструкторы лагеря выслушали 18 марта 2019 года. Бывший инструктор Павел Ильин был оправдан. А Валерий Круподерщиков был признан виновным в оставлении людей в опасности и приговорен к 8 месяцам лишения свободы, но фигурант был освобожден от наказания за истечением срока давности.

Адвокат Дмитрий Маслов заявил, что защита не была уведомлена о предстоящем судебном заседании в установленное законом время, поэтому адвокаты не смогли явиться на процесс в Третьем кассационном суде. В итоге Ильину и Круподерщикову были предоставлены адвокаты по назначению. "Они нас обоих отстранили от участия в деле, нарушив право на защиту, что мы, безусловно, будем обжаловать", - сказал Маслов.

По словам Дмитрия Маслова, новые адвокаты по назначению не могли в полной мере ознакомиться с материалами дела, в котором более трехсот томов. Защитник заявил, что будет обжаловать решение в Верховном суде России.

Напомним, Павел Ильин и Валерий Круподерщиков обвинялись в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Инструкторы координировали действия подростков в лагере на озере Сямозеро.

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию. Однако затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора. Дело на данный момент находится в стадии рассмотрения.