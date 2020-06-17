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Кассационный суд отменил приговор инструкторам лагеря "Сямозеро" в Карелии, где погибли дети

Новости. Общество
16:39, 18 Июня 2020
фото: "Столица на Онего"
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Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Петрозаводского горсуда в отношении инструкторов лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Павла Ильина и Валерия Круподерщикова и направил дело на новое рассмотрение.

В четверг, 18 июня,  Третий кассационный суд рассмотрел жалобу на приговор Петрозаводского городского суда, который был ранее оглашен в отношении двух инструкторов. Прежний приговор в итоге был отменен, сообщают источники «Столицы на Онего» в адвокатских кругах.Таким образом, рассмотрение дела Ильина и Круподерщикова будет возвращено в городской суд Петрозаводска.

Напомним, приговор Петрозаводского горсуда инструкторы лагеря выслушали 18 марта 2019 года. Бывший инструктор Павел Ильин был оправдан. А Валерий Круподерщиков был признан виновным в оставлении людей в опасности и приговорен к 8 месяцам лишения свободы, но фигурант был освобожден от наказания за истечением срока давности.

Адвокат Дмитрий Маслов, представляющий в суде интересы одного из фигурантов дела, заявил, что защита инструкторов не смогли обеспечить явку на сегодняшнее заседание Третьего кассационного суда. Самого Маслова в суде также не было. В итоге Ильину и Круподерщикову были предоставлены адвокаты по назначению. По словам Маслова, новые адвокаты не могли в полной мере ознакомиться с материалами дела. Защитник заявил, что будет обжаловать решение в Верховном суде России.

Напомним, Павел Ильин и Валерий Круподерщиков обвинялись в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Инструкторы координировали действия подростков в лагере на озере Сямозеро. 

В суде представители гособвинения просили признать виновными всех фигурантов. Сотрудники прокуратуры Карелии просили назначить Ильину - 4 года колонии общего режима; Круподерщикову - 6 лет колонии общего режима.

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Однако затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора. Дело на данный момент находится в стадии рассмотрения.

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