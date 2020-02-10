Верховный суд России пересмотрит приговор инструкторам лагеря "Сямозеро" в Карелии, где погибли дети

В Верховном суде Российской федерации состоится пересмотр вступившего в силу решения суда в отношении двух инструкторов из Карелии Павла Ильина и Валерия Круподерщикова, которые принимали участие в водном походе, унесшем жизни 14 детей.

Верховный суд России рассмотрит представление заместителя генерального прокурора Российской федерации Леонида Коржинека, добивающегося отмены приговора двум карельским инструкторам Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину. Соответствующая информация появилась на сайте суда.

Оба инструктора координировали действия подростков во время водного похода на озере Сямозеро, который в итоге завершился трагедией. Ильин и Круподерщиков обвинялись в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Генпрокуратура намерена обжаловать приговор Петрозаводского городского суда, который был оглашен 18 марта 2019 года. Согласно решению суда, бывший инструктор Павел Ильин был оправдан. А Валерий Круподерщиков был признан виновным в оставлении людей в опасности и приговорен к 8 месяцам лишения свободы, но фигурант был освобожден от наказания за истечением срока давности.

В суде представители гособвинения просили признать виновными всех фигурантов. Сотрудники прокуратуры Карелии просили назначить Решетовой 9 лет 6 месяцев колонии общего режима; Виноградову - 8 лет колонии общего режима; Ильину - 4 года колонии общего режима; Круподерщикову - 6 лет колонии общего режима; Котович - 6 лет колонии-поселения с лишением права занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления; Коваленко - 6 лет колонии-поселения.

Напомним также, что органы прокуратуры и ранее пытались оспорить приговор бывшим инструкторам лагеря, где летом 2016 года произошла трагедия.

На данный момент, согласно опубликованным на сайте суда материалам, дело по двум инструкторам передано во второй состав уголовной коллегии Верховного суда страны.

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Однако затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора. Дело было направлено на повторное рассмотрение в Петрозаводский горсуд.

Анатолий Коваленко и Людмила Котович не признают вину. Процесс по делу о халатности сотрудников Роспотребнадзора продолжается в Петрозаводском городском суде.