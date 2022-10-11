В Карелии заново рассмотрят дело инструкторов лагеря на Сямозере, где погибли 14 детей

Громкое дело инструкторов лагеря на Сямозере начнут рассматривать заново из-за отставки судьи.

Судебный процесс по делу о гибели 14 детей в отношении инструкторов начнется заново из-за отставки судьи.

О том, что дело Валерия Круподерщикова и Павла Ильина, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, начнут рассматривать с самого начала, подтвердил адвокат Круподерщикова Дмитрий Маслов.

Как стало известно «Столице на Онего» из информированного источника, судья Елена Голяева, которая ведет это уголовное дело, уходит в отставку. Дело будет передано другому судье.

Напомним, молодых инструкторов лагеря «Сямозеро» Валерия Круподерщикова и Павла Ильина обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Инструкторы координировали действия подростков в лагере на озере Сямозеро, где в июне 2016 года произошла трагедия — во время водного похода погибли 14 детей. В суде первой инстанции Павел Ильин был оправдан, а Валерий Круподерщиков получил 8 месяцев колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.