Суд рассмотрит дело о стрельбе и угрозах убийством во время пьянки на берегу Сямозеро в Карелии

Прокуратура Пряжинского района Карелии направила в суд уголовное дело против местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и угрозе убийством.

Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В июне 2022 года на берегу оз. Сямозеро подсудимый во время употребления спиртных напитков поссорился со своим родственником. По версии следствия, он стал угрожать ему убийством, схватил принесенную с собой винтовку Мосина и не менее пяти раз выстрелил в его сторону.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый нашел винтовку в лесу летом 2013 года. Он привел ее в рабочее состояние и незаконно хранил у себя дома.