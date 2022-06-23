Житель Карелии стал фигурантом уголовного дела после поимки 44 судаков и лещей

Природоохранная прокуратура утвердила обвинительный акт по делу о незаконной добыче рыбы, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя республики, обвиняемого в незаконном вылове биологических ресурсов.

Как выяснилось, мужчина, поставив сети на озере Сямозеро, поймал 44 рыбы — судаков и лещей. Вред окружающей среде был оценен на сумму более 100 тысяч рублей.

Уголовное дело было направлено мировому судье Пряжинского района для рассмотрения по существу.