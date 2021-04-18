Дело Кайдалова может уйти из Карелии

Судья Петрозаводского городского суда удовлетворил ходатайство стороны Кайдалова об изменении территориальной подсудности уголовного дела.

Суд счел, что ходатайство соответствует закону. Уголовное дело Кайдалова будет направлено в Верховный суд страны для определения подсудности.

Ранее авторы ходатайства указали на то, что некоторые участники процесса проживают вне территории, на которую распространяется юрисдикция Петрозаводского горсуда. Защитники также заявляли, что есть вероятность нарушения принципа беспристрастности суда.

Верховный суд страны в праве отказать в удовлетворении ходатайства и вернуть дело в Петрозаводск.

Напомним, что судья Мерков открыл процесс и выслушал ходатайство стороны Кайдалова об изменении территориальной подсудности уголовного дела. Адвокаты экс-министра и сам подсудимый поддержали свое ходатайство. Гособвинитель попросила отказать в его удовлетворении.

Ранее Следком республики предъявил экс-главе Минтранса Карелии Алексею Кайдалову и бывшему замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорю Волчеку обвинение по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

По версии следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В явке с повинной этот подрядчик рассказал, что из планируемых к передаче Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся информации, они поделили пополам. По данным следствия, взятки Кайдалов и Волчек получили за оказание подрядчикам содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

В феврале судья петрозаводского суда Наталья Федичева приговорила заключившего досудебное соглашение со следствием и признавшего свою вину Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.

По имеющейся информации, Алексей Кайдалов не признает вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.