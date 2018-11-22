Верховный суд Карелии отменил мягкий приговор Косарева по делу о взятках

Верховный суд Карелии отправил на пересмотр уголовное дело бывшего председателя госкомитета по имуществу Дениса Косарева.

Такое решение в четверг приняла коллегия по уголовным делам Верховного суда Карелии, рассказали "Столице на Онего" в суде. Меру пресечения экс-чиновнику не стали менять и оставили его под подпиской о невыезде.

Дело будет пересматриваться в Петрозаводском городском суде, но в новом составе.

Прокурор просила изменить наказание с условного на реальное лишение свободы. Адвокат просил оставить приговор Петрозаводского городского суда в силе. Ранее Денис Косарев направил в суд ходатайство о рассмотрении апелляционных жалоб без его участия. Суд его удовлетвори и заседание прошло без фигуранта дела.

Напомним, судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов в сентябре приговорил экс-чиновника к 5 годам условного заключения и 5 млн рублей штрафа за взятки.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014-2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, Косареву совместно с его заместителем инкриминировалось хищение 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты за 2016 год руководителю подведомственного казенного учреждения.