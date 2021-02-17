Дело о гибели рабочего из Карелии при обрушении кровли СКК в Петербурге передано в суд

В Петербурге Московский районный суд зарегистрировал уголовное дело о гибели рабочего из карельского села Деревянное при обрушении кровли СКК "Петербургский".

Дело передано судье, дату его рассмотрения пока не назначили. Об этом информирует Abnews.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Сообщается, что в суде выступят директор и два прораба фирмы-подрядчика, им уже предъявлено обвинение генпрокуратурой. Следствие полагает, что обвиняемые поручили выполнить работу по разбору конструкции СКК четырем рабочим, которые вели деятельность без заключения трудового договора и с которыми не был проведен инструктаж безопасности.

Напомним, 31 января 2020 года подрядчики начали демонтировать крышу СКК "Петербургский". Большая часть здания рухнула, и под обломками погиб газорезчик из Карелии Матвей К.

Здание полностью снесли к середине апреля 2020 года. На месте разрушенного СКК власти Петербурга намерены построить спортивно-досуговый комплекс.