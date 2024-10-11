Дело о краже расследуют в Прионежском районе Карелии

Сумма ущерба составила без малого 40 тысяч рублей.

В полиции Прионежского района возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, сообщили в МВД Карелии.

Фигурант работает водителем-экспедитором в одной из торговых организаций. Сентябрьским днем он привез товары в Карелию и ночью сделал остановку вблизи одного из поселков в Прионежском районе.

По версии полиции, в этот момент он позвонил своему знакомому и попросил приехать на легковой машине. Затем выгрузил часть товара из прицепа фуры, рассчитывая в дальнейшем продать. В числе похищенного оказались продукты, алкоголь, бытовая техника и прочее. Сумма ущерба составила без малого 40 тысяч рублей.

Мужчину допросили, он дал признательные показания. В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, отметили в источнике.