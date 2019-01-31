Дело о смерти в больнице Петрозаводска дошло до суда

В Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело врача анестезиолога-реаниматолога республиканской больницы Сергея Курапцева.

Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности 19-летнему Сергею Труфанову из Пудожа, сообщают "Вести Карелии".

В октябре 2017 года следственный комитет возбудил уголовном дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Связано оно со смертью в республиканской больнице 19-летнего жителя Пудожа Сергея Труфанова. 5 октября в кардиохирургическом отделении ему сделали плановую операцию на сердце (протезирование аортального клапана), которая, по свидетельству наших источников в этом лечебном учреждении, обычно гарантирует 100-процентный положительный исход. Однако, так и не приходя в сознание после введенного ему перед операцией наркоза, несчастный юноша через 10 дней скончался в отделении анестезиологии и реанимации. Основная причина смерти, по заключению патологоанатомов (копия этого документа у нас имеется) – "инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий". По версии следствия, во время операции произошел массивный заброс воздуха из аппарата искусственного кровообращения – через предсердие и аорту – в мозг Сережи, что повлекло его обширное поражение, несовместимое с жизнью. И хотя в свидетельстве о смерти юноши стоит дата 16 октября, на самом деле, как пояснили нашему изданию сотрудники больницы, фактически жизнь юноши закончилась еще во время операции 5 октября.

"Его усыпили и погубили", - эмоционально сказала медик республиканской больницы, которая первой сообщила о трагическом случае .

"Боюсь, что без вмешательства прессы и следственных органов эту историю могут "замять", - сказала тогда сотрудница. – Нельзя этого допустить".

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