Дело об избиении заключенного в колонии Карелии отправлено на дорасследование

Прокуратура Карелии не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывших начальников колонии №9 Петрозаводска.

Прокуратура Карелии не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-начальника колонии № 9 Петрозаводска Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия. Заместитель прокурора республики Сергей Губин возвратил уголовное дело Савельева и Ковалева в карельский Следком "для производства дополнительного расследования".

Какие доводы привела прокуратура в пользу принятого решения, читайте здесь.