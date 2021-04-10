Дело об избиении заключенного в колонии Карелии отправлено на дорасследование

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Прокуратура Карелии не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывших начальников колонии №9 Петрозаводска.

Прокуратура Карелии не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-начальника колонии № 9 Петрозаводска Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия. Заместитель прокурора республики Сергей Губин возвратил уголовное дело Савельева и Ковалева в карельский Следком "для производства дополнительного расследования".

Какие доводы привела прокуратура в пользу принятого решения, читайте здесь.

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Комментарии

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Саныч
2021-04-11 16:39:35
Русские своих на войне бросают. Одних. В тренде,чо.
однозначно
2021-04-11 16:38:29
Как же они боятся ! - визжала либероидная шелупонь :)
Гость
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