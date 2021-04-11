Дело об избиении заключенного в колонии Карелии отправлено в суд

Следком Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении экс-начальника колонии № 9 Петрозаводска Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия.

По версии следствия, в феврале 2014 года обвиняемые, находясь в одном из служебных помещений исправительной колонии № 9, явно выходя за пределы должностных полномочий, нанесли множественные удары руками и ногами осужденному, отбывавшему наказание в данном исправительном учреждении.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будут направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, что еще 13 октября 2019 года карельский Следком возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия сотрудниками петрозаводской ИК № 9 строгого режима. Основанием для этого послужила появившаяся в интернете, а затем и в СМИ, видеозапись с избиением осужденного двумя сотрудниками исправительного учреждения. По версии следствия, 20 февраля 2014 года с 17 до 18 часов тогда еще замначальника "девятки" Савельев и старший оперуполномоченный участка колонии-поселения Ковалев "в помещении штрафного изолятора нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу осужденного". После этого задержанным на рабочих местах 9 апреля 2020 года Савельеву и Ковалеву было предъявлено обвинение по ст.286 ч.3 Уголовного кодекса: "Превышение должностных полномочий с применением насилия в отношении неустановленного лица".







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На следующий день, 10 апреля петрозаводский суд арестовал Савельева, а Ковалеву, которого защищает адвокат Михаил Ямчитский, назначил домашний арест. Однако 27 апреля Верховный суд Карелии освободил Савельева из-под стражи, применив к нему так называемую норму ЗОД (запрет определенных действий). Так, Савельеву запрещено общаться с лицами, допрошенными по делу, включая начальника УФСИН республики Александра Тереха. Нельзя выходить из дома с 20 часов до 6 утра, пользоваться телефонной связью и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, за исключением заявлений и ходатайств, связанных с его уголовным делом. Норма ЗОД сейчас применяется и к Ковалеву. Оба майора внутренней службы по-прежнему не признают свою вину.







фото: © паблик УФСИН России по Республике Карелия