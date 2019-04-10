Дело об обвинении директора музея в Медвежьегорске в развращении подростка поступило в суд

В Медвежьегорский районный суд Карелии поступило уголовное дело по обвинению в развращении подростка, инкриминируемое экс-директору районного музея Сергею Колтырину.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в Медвежьегорском районном суде.

Дата первого заседания и имя судьи, который будет рассматривать дело, пока не уточняется.

По версии следствия, в сентябре Колтырин и его знакомый Евгений Носов совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет. Обвиняемые арестованы до 27 ноября. Следственный комитет расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий).

В ноябре Колтырин отказался от услуг адвоката – Виктора Ануфриева, который также в Карелии представляет интересы Юрия Дмитриева.