15:55, 10 Апреля 2019
Дело об обвинении директора музея в Медвежьегорске в развращении подростка поступило в суд
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В Медвежьегорский районный суд Карелии поступило уголовное дело по обвинению в развращении подростка, инкриминируемое экс-директору районного музея Сергею Колтырину.
Об этом "Столице на Онего" сообщили в Медвежьегорском районном суде.
Дата первого заседания и имя судьи, который будет рассматривать дело, пока не уточняется.
По версии следствия, в сентябре Колтырин и его знакомый Евгений Носов совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет. Обвиняемые арестованы до 27 ноября. Следственный комитет расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий).
В ноябре Колтырин отказался от услуг адвоката – Виктора Ануфриева, который также в Карелии представляет интересы Юрия Дмитриева.
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