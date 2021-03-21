Дело высокопоставленного чиновника из Карелии рассмотрит Октябрьский районный суд Улан-Удэ

Главу карельского Минприроды обвиняют в совершении должностного преступления более чем десятилетней давности.

Уголовное дело в отношении карельского министра Алексея Щепина поступило 19 марта в Октябрьский районный суд города Улан-Удэ. Напомним, бывшему руководителю агентства лесного хозяйства Бурятии, а ныне главе Минприроды Карелии инкриминируется "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" (пункт "в" часть 3 статьи 286 УК РФ). В случае, если вина господина Щепина будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Правда, юристы сомневаются, что высокопоставленный карельский чиновник будет привлечен к уголовной ответственности. Дело в том, что по Уголовному кодексу РФ преступления, за совершение которых предусмотрено такое наказание, относятся к категории тяжких, но срок давности по ним составляет десять лет, и, судя по всему, срок этот для Алексея Щепина уже истек.

Как утверждают в Следкоме, в марте 2010 года агентство лесного хозяйства Бурятии передало в аренду одной из фирм лесной участок площадью 20 гектаров, расположенный на территории Бабушкинского лесничества в Кабанском районе республики в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне озера Байкал. По действующему законодательству на этом участке запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также иная деятельность, наносящая ущерб экосистеме.

"23 июня 2010 года Щепин, исполняя обязанности руководителя агентства, зная о запрете, но, действуя в угоду руководству коммерческого предприятия, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка. Данный проект включал работы по добыче полезных ископаемых песчано-гравийных пород, а также создание складов, промплощадок, которые предусматривали сплошную рубку лесных насаждений на всей площади лесного участка. После этого в течение года арендатором на участке проведены сплошные рубки лесных насаждений, а также добыча полезных ископаемых, которые привели к изменению гидрологического режима, уничтожению мест обитания объектов животного мира, к началу эрозионных процессов и другим негативным природным процессам, наносящим вред уникальной экосистеме озера Байкал. В настоящее время в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщил Следственный комитет РФ.

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