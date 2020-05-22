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"Деловая Россия" и ОНФ подарили стиральную машину врачам больницы в Петрозаводске

Новости. Общество
11:22, 23 Мая 2020
фото: ОНФ в Карелии
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Ранее сотрудники БСМП сообщали о нехватке стиральных машин в медицинских учреждениях республики.

22 мая сопредседатель ОНФ в Карелии Анна Лопаткина и руководитель республиканского отделения "Деловой России" Александр Калько передали Петрозаводской больнице скорой медицинской помощи специализированную стиральную машину.

Анна Лопаткина рассказала, что медработники сообщали о нехватке стиральных машин в некоторых карельских учреждениях. На призыв ОНФ помочь врачам откликнулись предприниматели, которые купили стиральную машину для БСМП.

"В условиях COVID-19 у нас повышенные требования к соблюдению эпидемиологической безопасности, а спецодежда является фактором передачи инфекции. Поэтому эта машина поможет обеспечить персонал нормальными и безопасными условиями труда" – отметила главная медсестра Петрозаводской больницы скорой медицинской помощи Татьяна Вирки.

Председатель Карельского регионального отделения "Деловой России" Александр Калько рассказал, что организация еще в начале апреля присоединилась к акции #МыВместе.

"Тогда "Деловая Россия" передала региональному отделению Общероссийского Народного Фронта партию средств индивидуальной защиты для волонтеров. Сейчас передали врачам специализированную стиральную машину. Это стало возможным благодаря усилиям председателя Союза горнопромышленников Карелии, члена "Деловой России" Павла Анисимова, за что ему отдельная благодарность. Ведь врачи сегодня на передовой. В этих словах нет никакого искусственного пафоса, это действительно так. И мы готовы вносить посильный вклад в дело борьбы с эпидемией", - заявил Александр Калько.

Ранее сообщалось, что "Деловая Россия" обеспечила волонтеров в Петрозаводске средствами защиты.

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