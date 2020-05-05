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"Деловая Россия" обеспечила волонтеров в Петрозаводске средствами защиты

Новости. Общество
16:49, 06 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Карельское региональное отделение "Деловой России" предоставило волонтерам перчатки и средства дезинфекции.

Лидер "Деловой России" в Карелии Александр Калько передал в администрацию Петрозаводска защитные средства для волонтеров. Перчатки и средства дезинфекции предназначены для волонтеров, которые заняты в регистрации граждан, прибывающих из других регионов на железнодорожный вокзал карельской столицы.

В мэрии напомнили, что сотрудники администрации совместно с волонтерами собирают сегодня у всех приезжающих анкеты, рассказывают об ограничительных мерах, которые действуют в республике в связи с распространением коронавируса. Они же формируют списки для дальнейшего контроля за соблюдением режима самоизоляции.

В администрации Петрозаводска выразили благодарность "Деловой России" за предоставленные волонтерам средства защиты.

Ранее председатель Карельского регионального отделения "Деловой России" Александр Калько обратился к главе республики с просьбой оказать поддержку телефонной справочной службе по быстрому поиску лекарств в аптеках.

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