День физкультурника в Петрозаводске отметят бегом, йогой и фестивалем ГТО

Спортивный праздник пройдет в Петрозаводске в субботу, 13 августа, в День физкультурника – главными площадками мероприятий станут Онежская набережная и стадион «Спартак».

В субботу 13 августа в Петрозаводске пройдут спортивные массовые мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника. Поклонники здорового образа жизни смогут поучаствовать в «Километре здоровья», мастер-классах и соревнованиях, которые для горожан проведут Центр спортивной подготовки, спортивные школы города, федерации и другие организации.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, День физкультурника стартует на набережной, где в 10.00 начнется лыжероллерный суперспринт. В это же время в водно-спортивном центре «Акватика» начнутся соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», организованные Центром спортивной подготовки.

В 12.20 будет дан старт самому массовому мероприятию спортивного праздника – традиционному «Километру здоровья». На него выйдут любителей бега всех возрастов.

С 12.00 до 14.00 на набережной будет проходить интерактивная программа «Молодежь в движении» с проектом «Я – жонглер». А после нее начнутся открытые показательные тренировки по самбо, боксу, кун-фу, каратэ и настольному теннису.

Также в программе праздника – фитнес и йога, шахматы и шашки, кроссфит, танцевальный флешмоб и спортивное метание ножа. Будет работать площадка «Испытай себя в ГТО».

Кроме того, в этот день на запасном поле стадиона «Юность» в 12.00 состоятся показательные выступления кинологов МВД и служебных собак, а в 13.00 – фестиваль знакомства с футболом для девочек «Мы в игре». С 14.00 до 15.00 можно будет посмотреть товарищеский матч по флаг-футболу (версии американского футбола) с участием команды «Карельские оружейники».

Также в День физкультурника на стадион «Спартак» Центр спортивной подготовки приглашает на соревнования семейных команд, участвующих в региональном этапе фестиваля ГТО.