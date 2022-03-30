День карельской и вепсской письменности Артур Парфенчиков начал с загадки

Глава Карелии Артур Парфенчиков загадал загадку на карельском языке.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал: Pitempi pitkie puita, matalampi muan ruohoja. Это загадка на карельском языке, которую Артур Парфенчиков предложил разгадать и написать варианты ответов на его странице.

А написал он загадку в честь Дня карельской и вепсской письменности.

Как отметил глава Карелии, сегодня для нас привычно, что по-карельски или по-вепсски можно не только говорить, но и писать. А ведь алфавиты этих древних языков были официально утверждены всего три с небольшим десятилетия назад — 20 апреля 1989 года.

По словам Артура Парфенчикова, благодаря этому мы имеем возможность издавать и читать на национальных языках газеты, книги, научные работы. Мы переводим на карельский и вепсский стихи великих поэтов, читаем Библию. И даже вместе пишем диктанты. Яркий пример — традиционная акция «Диктант на карельском и вепсском языках». Участие в ней ежегодно принимают жители Карелии, Тверской, Ленинградской и Вологодской областей.

«Друзья, примите поздравления с Днем карельской и вепсской письменности! Благодарен всем, кто любит, бережёт и развивает это наше национальное достояние», — сказал Артур Парфенчиков.