День Победы в лицах запечатлел фотограф «Столицы на Онего»

В Петрозаводске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, в которых приняли участие тысячи человек.

Погода 9 мая радовала участников и гостей праздника.

С утра в карельской столице состоялась церемония возложения цветов и венков к мемориальным комплексам. Затем на площади Кирова прошел военный парад и выступление детских спортивных и творческих коллективов.

После торжественных мероприятий от Вечного огня начал свое шествие Бессмертный полк, собравший в этом году рекордное количество участников.



фото Ирина Меркова

В центре города участники и гости праздника могли запечатлеть себя на специально оборудованных фотозонах, а также посетить концертные площадки, торговые развалы и отведать солдатской каши.

Завершилось празднование Дня Победы салютом, раскрасившим небо над Петрозаводском.

Фотограф «Столицы на Онего» запечатлел День Победы в лицах. Смотрите большой фоторепортаж, ищите себя на фото.