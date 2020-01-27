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День Победы в Петрозаводске отметят военным парадом и песенным марафоном

Новости. Общество
12:55, 28 Января 2020
фото: пресс-служба правительства Карелии
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В День 75-летия Победы на концерте в столице Карелии споют 75 военных песен. Программа песенного марафона продлится 4,5 часа.

В администрации Петрозаводска сегодня рассказали о праздничных мероприятиях, которые готовятся к 9 мая. По словам заместителя главы города Любови Иконниковой, на площади Кирова в День Победы вновь состоится военно-исторический парад, который пройдет при поддержке Министерства обороны России. А сразу после парада площадь закружится в победном вальсе – представление "Майский вальс" покажут хореографические коллективы республиканских и муниципальных учреждений.

В программе праздника - Всероссийская акция "Бессмертный полк", в которой традиционно принимают участие тысячи горожан. Далее начнется спортивная программа: показательные выступления воспитанников спортивных школ города "Спортивная ода Победе", традиционная массовая легкоатлетическая эстафета.

В День Победы на девяти площадках на проспекте К. Маркса пройдет фестиваль "Нам дороги эти позабыть нельзя". Петрозаводчан ждет уличный праздник с музыкальными, танцевальными и театральными выступления на тему Великой Победы, представление символики и быта тех лет: танцевальная площадка, песни у костра, угощение солдатской кашей, выступление концертных бригад на мобильных фронтовых эстрадах, выставка экспонатов времен тех лет. В рамках фестиваля в парке Ямка пройдет реконструкция боев Великой Отечественной войны, отметила Любовь Иконникова.

"Вечернюю программу откроет концерт "Песни Победы – 75 исполнителей", на протяжении четырех с половиной часов будет исполнено 75 песен военных лет. Далее концерт приглашенного коллектива - гостя города. В финале праздника традиционно прогремит фейерверк "Огни Победы"", - рассказала заместитель главы Петрозаводска.

Напомним, в прошлом году в Петрозаводске в День города прошел военный парад, который вызвал много споров. Некоторые горожане выступили против проведения парада, заявив, что демонстрация военной техники неуместна в День города. К тому же, танки и боевая техника во время репетиций повредили в городе асфальт.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тетка
2020-01-28 14:58:57
Военная техника и церковь в больших дозах плохо переносится, отторжение вызывает.
новый
2020-01-28 13:36:59
Если каша будет без мяса, а чай без сахара, то патриотить и таскать палки с портретами не буду. Разок спляшу под гармошку и хватит. Пусть патрионутая вата пять часов хором поет.
бюджет
2020-01-28 13:36:17
Ну не до такой же степени частоты повторять! Своей назойливостью только принижаете значение праздника! Уже слово «победобесие» начинаю разумно воспринимать!
mobikk
2020-01-28 13:18:50
Во... Уже завыли))
Вася
2020-01-28 13:18:25
Парады то нужны,меньше есть хочется.
кир
2020-01-28 15:00:10
Вася, не голодаешь. Даже на интернет деньги тратишь, а не на хлеб. Гони, гони, да меру знай.
кир
2020-01-28 13:14:46
Отменить парады. Ничего общественного не останется. Не знают они, чем можно и нужно народ занять в ещё мирное время.
Гость
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