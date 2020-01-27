День Победы в Петрозаводске отметят военным парадом и песенным марафоном

В День 75-летия Победы на концерте в столице Карелии споют 75 военных песен. Программа песенного марафона продлится 4,5 часа.

В администрации Петрозаводска сегодня рассказали о праздничных мероприятиях, которые готовятся к 9 мая. По словам заместителя главы города Любови Иконниковой, на площади Кирова в День Победы вновь состоится военно-исторический парад, который пройдет при поддержке Министерства обороны России. А сразу после парада площадь закружится в победном вальсе – представление "Майский вальс" покажут хореографические коллективы республиканских и муниципальных учреждений.

В программе праздника - Всероссийская акция "Бессмертный полк", в которой традиционно принимают участие тысячи горожан. Далее начнется спортивная программа: показательные выступления воспитанников спортивных школ города "Спортивная ода Победе", традиционная массовая легкоатлетическая эстафета.

В День Победы на девяти площадках на проспекте К. Маркса пройдет фестиваль "Нам дороги эти позабыть нельзя". Петрозаводчан ждет уличный праздник с музыкальными, танцевальными и театральными выступления на тему Великой Победы, представление символики и быта тех лет: танцевальная площадка, песни у костра, угощение солдатской кашей, выступление концертных бригад на мобильных фронтовых эстрадах, выставка экспонатов времен тех лет. В рамках фестиваля в парке Ямка пройдет реконструкция боев Великой Отечественной войны, отметила Любовь Иконникова.

"Вечернюю программу откроет концерт "Песни Победы – 75 исполнителей", на протяжении четырех с половиной часов будет исполнено 75 песен военных лет. Далее концерт приглашенного коллектива - гостя города. В финале праздника традиционно прогремит фейерверк "Огни Победы"", - рассказала заместитель главы Петрозаводска.

Напомним, в прошлом году в Петрозаводске в День города прошел военный парад, который вызвал много споров. Некоторые горожане выступили против проведения парада, заявив, что демонстрация военной техники неуместна в День города. К тому же, танки и боевая техника во время репетиций повредили в городе асфальт.