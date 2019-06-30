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Новости. Общество
14:26, 30 Июня 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии и администрации Петрозаводска

ВИДЕО, ФОТО: Тот самый военный парад в Петрозаводске – смотрите, если пропустили

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В Петрозаводске в День города прошел военный парад, который вызвал много споров.

В столице Карелии накануне состоялся военный парад в честь 75-летия освобождения Петрозаводска. В 10 часов утра он начался с торжественного прохождения войск Петрозаводского гарнизона и частей Северо-Западного федерального округа.

Во время парада механизированную колонну возглавил танк Т-34, за ним прошли боевые автомобили УАЗ и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.

Проведение военного парада в Петрозаводске вызвало неоднозначную реакцию жителей. Некоторые выступили против проведения парада, заявив, что демонстрация военной техники неуместа в День города. К тому же, танки и боевая техника во время репетиций повредили в городе асфальт.

Тем не менее, военный парад состоялся. Если вы пропустили это зрелище – у нас есть ролик, снятый городской администацией. о том, как это происходило.

 

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