День приема граждан в парламенте Карелии начался с борцов с "Невским Пассажем"

В Законодательном собрании Карелии начался прием граждан, среди первых – активисты за снос "Невского Пассажа".

Первым посетителей принял спикер Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович.

К нему на прием пришли ветераны Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов. К ним присоединился Михаил Гошкиев. Все они пытаются добиться сноса пристройки в жилом доме на проспекте Александра Невского.

Также сегодня в Петрозаводске запланированы встречи с гражданами у депутатов Марины Гуменниковой, Леонида Лиминчука, Алексея Исаева, Ивана Гусева, Вадима Андронова, Аркадия Рутгайзера. Кроме этого, ряд парламентариев ведет прием в районах республики. Татьяна Богданова - в Питкяранте, Марина Лебедева – в Сортавале, Алексей Орлов – в Беломорске, Валерий Шоттуев – в Ляскеля, Ирина Кузичева – в Сумском Посаде и в Беломорске.

Решение о демонтаже "Невского пассажа" вступило в силу еще в апреле 2014 года. Сегодня пристройка продолжает работать как ни в чем не бывало. Протестуя против неисполнения решения суда, жильцы дома трижды устраивали голодовку и несколько раз пытались разобрать крышу "Невского пассажа" собственными силами. Кроме того, в 2015 году жильцы дома Владимир Дмецов и Николай Бакинов вернули в правительство медали в честь 70-летия Победы.