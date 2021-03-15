День рождения нам – подарки вам!

"Век" подготовил особые условия на покупку квартир в марте.

Строительная компании "Век" – старейший застройщик Карелии. 16 марта компании исполняется 73 года со дня образования. За это время реализованы сотни уникальных проектов различного назначения. Высокий профессионализм, мастерство и преданность делу каждого сотрудника компании – важнейшие составляющие успеха и развития предприятия.

Все жилые объекты компания возводит по индивидуальным проектам. Так, "Симфония" и "Жемчужина" в центре Петрозаводска – это уровень бизнес-класса, современная IP-домофония, закрытая территория, эксклюзивное благоустройство, автоматизированный подземный паркинг, потрясающие виды на Лососинский парк и панораму города, эффектная подсветка фасадов. Отдельно стоит отметить, что "Жемчужина" имеет уникальное месторасположение: на живописном берегу реки Лососинки, рядом с городским парком. ЖК "Симфония" признан Лучшим жилым комплексом среди новостроек Карелии в рамках Градостроительного конкурса ТОП-ЖК России. Оба объекта сданы в эксплуатацию. Готовые квартиры ждут своих новых обладателей.

ЖК "Каскад" на Древлянке – самый масштабный проект компании, общая площадь застройки составляет почти 19Га. Главные преимущества новостройки: развитая инфраструктура, собственный сквер, все для спорта и отдыха (игровые и спортивные комплексы, тренажеры, велодорожки), достаточное количество паковочных мест у каждого дома, природный газ: горячая вода 365 дней, гибкий отопительный сезон и низкие коммунальные платежи. Особое внимание уделено озеленению: просторные газоны, цветы и кустарники – настоящий ландшафтный дизайн прямо у дома.

Самый высокий показатель работы – неизменный выбор покупателей. Ведь все проекты компании "Век" реализуются прежде всего для людей, чтобы клиенты долгие годы могли жить в комфорте, безопасности и красоте.

В честь праздничного события компания подготовила сразу несколько спецпредложений на покупку квартир в жилых комплексах "Жемчужина" и "Симфония". Какие? Вся информация в офисах продаж. Звоните 33-00-43. Ознакомиться с ценами и планировками, а также забронировать квартиру можно на сайте.

Также приглашаем принять участие в конкурсе, который проходит в официальной группе "Век" ВКонтакте . Главный приз – сертификат в ресторан на сумму 3000 руб.

Застройщик АО "Специализированный застройщик "Строительная компания "Век". Проектная декларация на сайте нашдом.рф

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