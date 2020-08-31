День знаний в Карелии будет прохладным и с дождем

О погоде на 1 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Во вторник, 1 сентября, будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет кратковременный дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Ночная температура составит +7,+9 градусов, днем потеплеет до +12, +14.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Ночью похолодает до +6, +11, местами до 0, днем воздух прогреется до +12, +17 градусов.