День знаний в Карелии будет прохладным и с дождем

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фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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О погоде на 1 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Во вторник, 1 сентября, будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет кратковременный дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный.
Ночная температура составит +7,+9 градусов, днем потеплеет до +12, +14.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Ночью похолодает до +6, +11, местами до 0, днем воздух прогреется до +12, +17 градусов.

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Комментарии

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Пофиг. Завтра с училками обсудим особенности идейно-нравственного и патриотического воспитания молодежи :)
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